木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第3話が23日に放送。Kei（高杉真宙）と藤子（瀧本美織）の関係が明らかになり、反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第3話徐々に距離が近づくあゆみ（木南晴夏）とKei（高杉真宙）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジ