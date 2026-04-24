『今夜、秘密のキッチンで』Kei＆藤子の関係が明らかに 「切ない」「しんどい」の声（ネタバレあり）
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第3話が23日に放送。Kei（高杉真宙）と藤子（瀧本美織）の関係が明らかになり、反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第3話 徐々に距離が近づくあゆみ（木南晴夏）とKei（高杉真宙）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
Keiと出会い、少しずつ人生が変わり始めたあゆみ。彼との時間は、辛い結婚生活を送るあゆみの心の支えとなっていた。2人の気持ちは徐々に近づいていく。
あるとき、あゆみは2ヵ月前に神奈川県のとある山で、都内レストランに勤務する男性が転落したという記事を見つける。記者で友人の里佳（月城かなと）と話す中で、その男性がKeiかもしれないと思ったあゆみは、里佳に男性が入院している病院を尋ねる。入院している男性はKeiで、Keiの正体は転落事故で昏睡状態となったイタリアンレストランのシェフ・若林慧だった。
病院でKeiの姿を目にしたあゆみは「生きてたんだ本当に…」とKeiの手に触れた。すると、そこに藤子が現れる。あゆみが「藤子さん？ どうしてここに？」と驚くと、藤子は「私、この人の婚約者なんです」と告白。藤子は「あゆみさんこそ、どうしてここにいるんですか？ 慧に何をしようとしてた…」と尋ねるが、あゆみは急いでその場を去る。転落事故に坪倉グループが関係していると思っている藤子は、「絶対何か知ってる」と呟くのだった。
藤子がKeiの婚約者だったという事実に、視聴者からは「切ない」「婚約者いたの辛すぎ」「この恋どうなっていくんだろう？」「まさかの展開すぎて」「運命て意地悪ですね」などの声が続出。一方で「藤子さんの気持ち考えると目が覚めてからもしんどい」「藤子さんの立場になって考えると相当辛い」「藤子さん可哀想」など、藤子の気持ちに寄り添う声も数多く寄せられている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第3話 徐々に距離が近づくあゆみ（木南晴夏）とKei（高杉真宙）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
あるとき、あゆみは2ヵ月前に神奈川県のとある山で、都内レストランに勤務する男性が転落したという記事を見つける。記者で友人の里佳（月城かなと）と話す中で、その男性がKeiかもしれないと思ったあゆみは、里佳に男性が入院している病院を尋ねる。入院している男性はKeiで、Keiの正体は転落事故で昏睡状態となったイタリアンレストランのシェフ・若林慧だった。
病院でKeiの姿を目にしたあゆみは「生きてたんだ本当に…」とKeiの手に触れた。すると、そこに藤子が現れる。あゆみが「藤子さん？ どうしてここに？」と驚くと、藤子は「私、この人の婚約者なんです」と告白。藤子は「あゆみさんこそ、どうしてここにいるんですか？ 慧に何をしようとしてた…」と尋ねるが、あゆみは急いでその場を去る。転落事故に坪倉グループが関係していると思っている藤子は、「絶対何か知ってる」と呟くのだった。
藤子がKeiの婚約者だったという事実に、視聴者からは「切ない」「婚約者いたの辛すぎ」「この恋どうなっていくんだろう？」「まさかの展開すぎて」「運命て意地悪ですね」などの声が続出。一方で「藤子さんの気持ち考えると目が覚めてからもしんどい」「藤子さんの立場になって考えると相当辛い」「藤子さん可哀想」など、藤子の気持ちに寄り添う声も数多く寄せられている。