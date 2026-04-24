高市早苗首相から「中東情勢に伴う重要物資安定確保担当相」に任命された赤沢亮正経産相は、石油由来の製品不足を起こしている「目詰まり」を解消すべく奔走しているが…写真は4月3日の閣議のもの（写真：共同通信社）政府は原油や石油化学製品の原料であるナフサについて、備蓄放出や代替調達で「日本全体で必要量は確保できている」との見方を繰り返す。その一方で、住宅建設や自動車整備、工場、医療の現場は資材や潤滑油、燃