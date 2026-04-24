ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー1年目にして既に10本塁打をマークしている。22日（日本時間23日）のダイヤモンドバックス戦では7回に飛距離451フィート（約137.5メートル）という特大アーチを描いたが、凡退した打席でも見せつけるパワーに衝撃が走った。

早くも10号に乗せたダイヤモンドバックス戦。3回の第2打席では左飛に倒れているが、この打席がSNS上で話題になった。

左腕ロドリゲスが投じた外角低めのボールに対し、村上はフルスイングせず。腕を伸ばし、軽くミートするだけになった。体勢を崩しながら放った打球は、左中間深くへ飛んでいく。フェンス手前で左翼手がキャッチしたが、ウォーニングトラックまで届く打球だった。

当てただけで370フィート（約112.8メートル）も飛ばした映像がX上で米ファンによって拡散され「これはおかしい……」「今年30発、もしかすると40発打つだろう」などと反応。日本ファンも「フライアウトでも現地人らがヤバい奴と気づき始めた」「これが村上のやばさ」「村上宗隆あるある」「お気づきになられましたか…」などと米国で認められつつあるパワーに反応していた。



（THE ANSWER編集部）