エアトリは、完全子会社のトラベルjpが、連結子会社のベンチャーリパブリックから旅行情報サイト「トラベルjp」の事業を譲受する。エアトリは2025年11月、ベンチャーリパブリックを連結子会社化していた。新会社となるトラベルjpを設立し、「トラベルjp」を取得する。グループの新規事業であるポータルサイト事業の中核事業として、旅行事業などの各事業とのシナジーの創出を図るとしている。