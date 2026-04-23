全身の筋肉が動かせなくなる進行性の難病『ALS』の患者を追ったドキュメンタリー映画が新潟市で上映されました。限界をつくらず挑戦を続ける患者男性が、今の夢を語りました。 武藤将胤さん(39)。27歳のときにALSと診断され、体の動きとともに声を失いました。 ■武藤将胤さん 「(合成音声)じつは新潟県に来るのは2018年のフジロック以来なので、本当に久しぶり。」 映画『NO LIMIT,YOUR LIFE』は、ALSを患