全身の筋肉が動かせなくなる進行性の難病『ALS』の患者を追ったドキュメンタリー映画が新潟市で上映されました。限界をつくらず挑戦を続ける患者男性が、今の夢を語りました。



武藤将胤さん(39)。27歳のときにALSと診断され、体の動きとともに声を失いました。



■武藤将胤さん

「(合成音声)じつは新潟県に来るのは2018年のフジロック以来なので、本当に久しぶり。」



映画『NO LIMIT,YOUR LIFE』は、ALSを患い徐々に体の自由を失う武藤さんが妻・木綿子さんと共に、音楽やアパレル・脳波の研究などのアイデアを最新テクノロジーを使って実現していくヒューマンドキュメンタリーです。上映会で新潟市を訪れた武藤さんは地元の高校生と交流し、今後の挑戦について語りました。



■武藤将胤さん

「僕は現在、脳波でロボットアームを操るDJパフォーマンスに日本中で挑戦しているので、次は海外の音楽フェスなどのステージに挑戦して世界に希望を発信することが次の目標です。」



■映画を見た人

「すごく熱いものが込み上げてきて、今生きているこの命を思い切り生かして、生きていきたいと思った。」



■映画を見た人

「ALSという病気があるのは前からうっすらと知っていたけれど、今回深く知ることができて一緒に平等に生きていける世界であってほしいと思った。」



『ALS』は根本的な治療法がなく、患者は国内に約1万人いるとされています。



ALSが治せる未来へ－

武藤さんの挑戦は続きます。