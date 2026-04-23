【モデルプレス＝2026/04/23】お笑いコンビ・蛙亭の中野周平が4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久とSnow Manメンバーのコスプレショットを公開し、注目を集めている。【写真】「思わず二度見した」Snow Manメンバー2人をイメージした芸人コスプレ◆蛙亭中野＆ジャンポケ太田「めめさく」風コスプレ披露中野は「めめさく」とコメントを添え、太田との2ショットを投稿。日本テレビ系