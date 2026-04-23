人気芸人「めめさく」Snow Man目黒蓮＆佐久間大介風コスプレ披露「思わず二度見した」「インパクトすごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/23】お笑いコンビ・蛙亭の中野周平が4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久とSnow Manメンバーのコスプレショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「思わず二度見した」Snow Manメンバー2人をイメージした芸人コスプレ
中野は「めめさく」とコメントを添え、太田との2ショットを投稿。日本テレビ系「有吉の壁」（毎週水曜よる7時〜）の企画で、2人がSnow Manの「カリスマックス」（2025年）をパフォーマンスした際のオフショットで、中野はメンバーの目黒蓮、太田は佐久間大介になりきったピンクのヘアスタイルでそれぞれシックな黒スーツ姿の写真を公開している。
この投稿には「思わず二度見した」「インパクトすごい」「クオリティ高い」「なんか分かっちゃう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「思わず二度見した」Snow Manメンバー2人をイメージした芸人コスプレ
◆蛙亭中野＆ジャンポケ太田「めめさく」風コスプレ披露
中野は「めめさく」とコメントを添え、太田との2ショットを投稿。日本テレビ系「有吉の壁」（毎週水曜よる7時〜）の企画で、2人がSnow Manの「カリスマックス」（2025年）をパフォーマンスした際のオフショットで、中野はメンバーの目黒蓮、太田は佐久間大介になりきったピンクのヘアスタイルでそれぞれシックな黒スーツ姿の写真を公開している。
◆蛙亭中野の投稿に反響
この投稿には「思わず二度見した」「インパクトすごい」「クオリティ高い」「なんか分かっちゃう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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