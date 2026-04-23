NHKの音楽番組『Venue101』で、Number_i、HANA、Ayumu Imazu、にしながパフォーマンスとトークを届ける。放送は25日午後11時から。【動画】Number_iが3XLを語る！インタビュー動画毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。Number_iは最新曲「3XL」を披露する。タイトルに“XLでは収