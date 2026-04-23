Number_i、HANA、Ayumu Imazu、にしながNHK『Venue101』出演 最新曲披露＆制作トークも
NHKの音楽番組『Venue101』で、Number_i、HANA、Ayumu Imazu、にしながパフォーマンスとトークを届ける。放送は25日午後11時から。
【動画】Number_iが3XLを語る！インタビュー動画
毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。
Number_iは最新曲「3XL」を披露する。タイトルに“XLでは収まらないほどの大きな愛”という意味が込められていることにちなみ、番組ではメンバーに向けた超コアなクイズを用意。これまでの『Venue101』でのダンスパフォーマンスの一瞬をシルエットの静止画にして出題する「シルエットクイズ」や、楽曲でたびたび登場する“咳払い”にフォーカスした「咳払いクイズ」などの難問が出題される。
HANAは最新曲「Bad Girl」をパフォーマンスする。オーディションからデビューし、紅白初出場を経て人気を集める中、現在は初の全国ツアーの真っ最中。番組では、ツアーを重ねる中で生まれた“HANAのルーティン”をメンバー自ら明かすほか、全国を回る中で堪能したグルメを写真付きで紹介する。スタジオでは、バンドメンバーとともに自由なパフォーマンスを披露する。
Ayumu Imazuとにしなは、ともに2021年にメジャーデビューし、作詞作曲も手がけるソロアーティストとして登場する。Ayumu Imazuはグルーヴィなサウンドを武器に、King ＆ Prince「Theater」など多くのアーティストへの楽曲提供も行っており、にしなは「ヘビースモーク」のロングヒットや透明感のあるボーカルで支持を集めてきた。番組では「制作スパン」「作詞のやり方」などをテーマに、それぞれの制作スタイルを掘り下げる。
スタジオパフォーマンスでは、Ayumu Imazuがダンスナンバー「CLASSIC」を、にしなが完成まで3年を要した「グローリー」を披露する。
■放送予定
4月25日（土）後11：00〜後11：30 ＜NHK総合・生放送＞
【動画】Number_iが3XLを語る！インタビュー動画
毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。
Number_iは最新曲「3XL」を披露する。タイトルに“XLでは収まらないほどの大きな愛”という意味が込められていることにちなみ、番組ではメンバーに向けた超コアなクイズを用意。これまでの『Venue101』でのダンスパフォーマンスの一瞬をシルエットの静止画にして出題する「シルエットクイズ」や、楽曲でたびたび登場する“咳払い”にフォーカスした「咳払いクイズ」などの難問が出題される。
Ayumu Imazuとにしなは、ともに2021年にメジャーデビューし、作詞作曲も手がけるソロアーティストとして登場する。Ayumu Imazuはグルーヴィなサウンドを武器に、King ＆ Prince「Theater」など多くのアーティストへの楽曲提供も行っており、にしなは「ヘビースモーク」のロングヒットや透明感のあるボーカルで支持を集めてきた。番組では「制作スパン」「作詞のやり方」などをテーマに、それぞれの制作スタイルを掘り下げる。
スタジオパフォーマンスでは、Ayumu Imazuがダンスナンバー「CLASSIC」を、にしなが完成まで3年を要した「グローリー」を披露する。
■放送予定
4月25日（土）後11：00〜後11：30 ＜NHK総合・生放送＞