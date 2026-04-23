元日本ハム、巨人、中日の中田翔氏（37）が23日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。中田氏は「色々始める準備は進んでる！！将来大きな夢を持ったちびっ子達待っててな！！」とつづり、地鎮祭と思われる写真を複数枚投稿。ファンからは「地鎮祭ですかね…？何ができるんだろう楽しみですね」「トークショーでお話しされてたところですね。将来のスターが出て来ますように…」「場所はどこで