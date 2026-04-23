ラ・リーガ第33節が22日に行われ、バルセロナとセルタが対戦した。ラ・リーガ7連勝中で首位を快走するバルセロナは8連勝を目指してセルタとのホームゲームに臨んだ。物議を醸す形となったアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ（CL）敗退からのバウンスバックを図った一戦では先発1人を変更。フェルミン・ロペスに代えてパウ・クバルシを起用。エリック・ガルシアがピボーテにポジションを移した。バルセロナは