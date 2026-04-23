コンビニエンスストア王手の「ファミリーマート」は２１日に、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」における「おむすび贈呈式」を実施し、おむすびアンバサダーのドジャース・大谷翔平投手（３１）がサプライズで女子高校生に手紙を届けたことを発表した。「スマイルおむすびプロジェクト差し入れキャンペーン第２弾」の応募の中から、日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部の生徒たちに、ファミリーマ