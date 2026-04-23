〈【タクシー運転手】東京では約61％が月収100万円到達経験あり、約5割が年収1,000万円を狙える職業と回答。一方、全国的には約7割が月収40万円以下。ブルーカラービリオネア最前線の働き方177名調査〉というニュースが巷を賑わしている。「やる気さえあれば、タクシードライバーで、月収100万円は可能なのか」と思った人もいるかもしれない。実際、今、タクシー業界には「月収100万」「年収1000万超え」という言葉が溢れている。S