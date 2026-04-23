コンビニエンスストア王手の「ファミリーマート」は２１日に、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」における「おむすび贈呈式」を実施し、おむすびアンバサダーのドジャース・大谷翔平投手（３１）がサプライズで女子高校生に手紙を届けたことを発表した。

「スマイルおむすびプロジェクト差し入れキャンペーン第２弾」の応募の中から、日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部の生徒たちに、ファミリーマートののおむすびと、大谷の手紙がサプライズで届けられたという。

ダンス部顧問の朝倉先生が、「今日はある方からメッセージが届いています！」と紹介され、大谷からのメッセージを代読すると、それを聞いた生徒たちは顔を見合わせて驚き、それまで緊張感が漂っていた練習場は一気に大歓声に包まれたという。おむすびを手にした生徒たちは、部長の「いただきます！」という元気な声を合図に、一斉におむすびを頬張り、「大谷選手、おむすびの差し入れありがとうございます！」と思いがけないサプライズへの喜びを口にした。

朝倉先生は、「こんなに運の良い機会に当たって本当にうれしいです。今、全国大会に向けて一生懸命頑張っている中、大谷選手からの直々のメッセージに活力をいただきました。これからの部活動にも拍車をかけて頑張っていきたいと思います！」とコメント。また、ファミリーマート東京第２リージョン宮本副部⻑は、「全国大会に向けて、日々厳しい練習に励まれていることと思います。仲間同士で支え合い、感謝を原動力にして最高のパフォーマンスを追求するへ、今回こうしておむすびをお届けできたことを私たちも大変うれしく思います。新入部員も加わるといこうとで、新しく結成されるチームにとって、今回の差し入れがさらなるパワーとなり、良い思い出の一つにつながってくれればうれしいです」と温かいエールを送り、新体制となるチームのさらなる飛躍に期待を込めた。