NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送にあわせ、大分県日田市の旧家・草野本家に伝わる“豊臣秀長の甲冑”が4月29日から一般公開される（5月24日まで）。これに先駆け、21日、『豊臣兄弟！』で織田信長の三男・信孝役を務める結木滉星が現地を訪問した。甲冑の所有者で12代当主の草野義輔氏、日田市の椋野美智子市長と特別てい談も行い、歴史的遺物とドラマの魅力について語り合った。【画像】記事に関連するそのほかの写真“伝