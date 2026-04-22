◇明治安田J1百年構想リーグG大阪1ｰ2福岡（2026年4月22日パナスタ）G大阪が今季初の逆転負けを喫した。ホームで福岡に1―2。U―21日本代表GK荒木琉偉（18）にとってはホロ苦いプロデビュー戦となった。「セットプレーでの2失点はもったいなかった。個人的にも改善すべきところがいくつか見つかりました」悔やんだのは前半44分、U―21日本代表のチームメートである福岡FW道脇豊に決められた同点の場面だ。折り返しのボ