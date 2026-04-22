今や日本を代表する観光地のひとつとなり、多くの若者やインバウンドで連日ごった返している東京・浅草。そんな街に温かくも厳しい目を向けるのが、手打ちそば「十和田」の4代目女将・冨永照子さんだ。 「ニッポンおかみさん会」会長として日本全国のおかみさんを引っ張り、政財界や芸能界の大物とも親交のある冨永さんに内外タイムスがインタビュー。街が廃れそうになったころから見事に復興させた数々の仕掛けや、現在の