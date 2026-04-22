事故現場2025年7月 2025年7月、高松市でジャンボタクシーがトンネルの壁に衝突し、乗客1人が重体、7人が重軽傷を負った事故の裁判です。高松地方裁判所は22日、タクシーを運転していた男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。 過失運転致傷の罪で判決を受けたのは、高松市の元運転手の男（79）です。 判決によりますと、男は2025年7月、高松市の屋島スカイウェイの下り線で、ジャンボタクシー