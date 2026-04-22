ラグビー・リーグワン2部のレッドハリケーンズ大阪は22日、大阪市内での練習後に「ジャージープレゼンテーション」を行い、サッカーJ1・C大阪の元日本代表MF香川真司（37）がサプライズ登場した。同じ大阪を本拠地とし、互いにヤンマーハナサカスタジアムをホームとして戦う間柄。練習場も車で約10分程度の距離と近く、香川がC大阪の練習後にレッドハリケーンズ大阪のクラブハウスに駆けつけた。部屋に登場した際には歓声と