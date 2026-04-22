ラグビー・リーグワン2部のレッドハリケーンズ大阪は22日、大阪市内での練習後に「ジャージープレゼンテーション」を行い、サッカーJ1・C大阪の元日本代表MF香川真司（37）がサプライズ登場した。

同じ大阪を本拠地とし、互いにヤンマーハナサカスタジアムをホームとして戦う間柄。練習場も車で約10分程度の距離と近く、香川がC大阪の練習後にレッドハリケーンズ大阪のクラブハウスに駆けつけた。

部屋に登場した際には歓声とどよめきが起こり、メンバー入りした23人が本人からジャージーを受け取った。小、中学生の頃にラグビーと並行してサッカーをしていたFB山口泰輝（24）は「ビックリしたしオーラが凄かった。刺激になりました」と感激の面持ち。サッカー少年の頃は香川に憧れ、ドルトムント時代の映像などはよく見ていたという。

香川からは「関西は野球が人気で、皆さんと手を取り合いながら（サッカーとラグビーを）盛り上げていきたい」という言葉を送られ「本当にそうだなと思った」と呼応した。現在、8チーム中5位のレッドハリケーンズ大阪。目標とした1部昇格への望みは絶たれたが、残り3試合で3位に浮上できる可能性がある。25日にはホームの日野戦（ハナサカ）が控える。

「当初の目標にとしていた、優勝して入れ替え戦に行くというのはできなかったけど、先週の試合に勝てたことで3位から6位ぐらいまでは混戦になっている。昨季は4位だったので、ここでしっかりと3連勝して3位でシーズンを終えれば、また来季のモチベーションとかも変わると思う。“シーズンの終わり方はしっかりしたい”というのはチームに伝えたし、まずは目の前の日野戦に勝つことをターゲットにやっています」

香川からのエールも励みに、一戦一戦を戦っていく。