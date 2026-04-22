【写真】全力を出し切った藤澤涼架を大森元貴と若井滉斗が支える“絆”を感じるグリーンジャージ姿の3ショット Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』の公式Instagramが更新され、グリーンのジャージ姿のキリトリショットが公開された。 ■限界突破の傾斜に耐え抜いた藤澤涼架、その激闘の果てに見た絆 大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人が様々なものとのコラボに挑むバラエティ『テレビ×ミ