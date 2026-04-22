ミセス藤澤涼架の激闘を支える大森元貴＆若井滉斗！ジャージ姿で寄り添う３人の姿に「涼ちゃん本当にすごかった」と大反響

【写真】全力を出し切った藤澤涼架を大森元貴と若井滉斗が支える“絆”を感じるグリーンジャージ姿の3ショット

Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』の公式Instagramが更新され、グリーンのジャージ姿のキリトリショットが公開された。

■限界突破の傾斜に耐え抜いた藤澤涼架、その激闘の果てに見た絆

大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人が様々なものとのコラボに挑むバラエティ『テレビ×ミセス』。4月20日の放送では、モーニング娘。OGの中澤裕子＆矢口真里＆保田圭をゲストに迎え、バラエティの王道とも言える『すべり台クイズ』で対決した。

不正解ごとに傾斜が増す過酷なルールの中、今回は過去例を見ない“MAX65度”という絶壁が立ちはだかった。初戦で若井があっさりと敗退し、絶対絶命の中バトンを受け取ったのが藤澤だ。重力に抗い、垂直に近い65度の傾斜に耐え抜いて大奮闘を見せた。

本投稿は、全力を出し切って満身創痍の藤澤を支えるように若井が肩を貸し、大森が腰を支える姿が収められている。そこに映し出されているのは、グループ結成から積み上げてきた揺るぎない“絆”と“友情”の証明だ。

SNSには「3人ともいい表情してる」「涼ちゃん本当にすごかった」「涼ちゃん頑張ったね」「感動と笑いが同時に来ました」といった声を見ることができる。

■すべり台の上で藤澤涼架を支える大森元貴と若井滉斗

放送直前の4月20日、激闘の裏側を物語る貴重なオフショットも公開されていた。

対決が終え、傾斜65度のすべり台の上で立てずにいる藤澤。そんな藤澤に手を貸して起こそうとしている大森と若井の姿（1枚目）、『すべり台クイズ』で対決した中澤、矢口、保田とのジャージ姿での集合ショット（2枚目）、さらに「巨大扇風機」に立ち向かうミセスの3人の姿も公開。