アニメ『響け！ユーフォニアム』と京阪電車のコラボイベントが、2026年3月16日〜6月30日まで開催中だ。【画像】京都でユーフォ聖地巡りコラボ施策の数々毎年恒例になりつつあるこのイベント。今年もデジタルスタンプラリーをはじめ、ラッピング電車やコラボチケットなど、ファンにはたまらない企画がそろっている。『響け！ユーフォニアム』は、京都・宇治を舞台にした吹奏楽アニメ。 2026年4月24日には、劇場版最新作『最終楽章