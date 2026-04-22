分散型金融（DeFi）プラットフォームで発生した2億9000万ドル（日本円＝約462億円）規模の暗号資産（仮想通貨）窃取事件を巡り、北朝鮮のハッカー集団が関与した可能性が浮上した。今回の事件は、今年発生した暗号資産ハッキングの中で最大規模になると推定されている。【解説】「新たな核兵器になり得る」“科学英才”を次々に生み出す北朝鮮ハッカー部隊の実体4月22日（現地時間）、米ITメディア『テッククランチ』や北朝鮮専門