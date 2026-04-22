俳優の吉田鋼太郎（67）が、2026年5月上演の舞台「彩の国シェイクスピア・シリーズ2ndVol.3『リア王』」で主演を務める。2024年に立ち上げた同シリーズ第3弾で、シェイクスピア四大悲劇の一つに挑む。【写真】『リア王』相関図…藤原竜也、石原さとみら出演9年ぶりにシェイクスピア作品で主演を担う吉田は、過去に30代と40代で同役を経験。「若い時は多少年齢的な違和感があった」と振り返りつつ、「年齢を重ねてきた今なら、