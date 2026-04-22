fav hospitality groupとGREENINGは、「BASE LAYER HOTEL FUKUOKA」を4月15日に開業した。客室は7タイプ全126室。室内にはFRUIT OF THE LOOMのベッドリネン、パジャマ、タオル・バスマットを採用し、cadoの空気清浄機を導入した。ダブルとツインには壁面に有孔ボードを、最大6人まで宿泊可能なファミリールームと50平方メートルのコンフォートフォースには内田繁デザインの「フリーフォームチェア」に加え、大型液晶テレビと立体音