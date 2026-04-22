新日本プロレスは２２日までに５・３福岡国際センター「レスリングどんたく２０２６」でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太選手にＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロが挑戦することを発表した。当初はＡＥＷのゲイブ・キッドが挑戦を予定していたが右肩の負傷で欠場となった。代わりにＡＥＷ所属でＵＮＩＴＥＤＥＭＰＩＲＥのメンバーであるアンドラデ・エル・イドロの挑戦が緊急決定した。アンドラデは１９日