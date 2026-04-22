新日本プロレスは２２日までに５・３福岡国際センター「レスリングどんたく ２０２６」でＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太選手にＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロが挑戦することを発表した。

当初はＡＥＷのゲイブ・キッドが挑戦を予定していたが右肩の負傷で欠場となった。

代わりにＡＥＷ所属でＵＮＩＴＥＤ ＥＭＰＩＲＥのメンバーであるアンドラデ・エル・イドロの挑戦が緊急決定した。

アンドラデは１９日の後楽園ホール大会で第５試合終了後に場内スクリーンでＶＴＲメッセージを寄せ「俺は、お前の持つＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王座に挑戦する。けど、このタイトルマッチをアメリカでしたくはない。俺は、日本でやりたいんだ。お前のファンどもの前で、お前を辱めてやりたいからだ！」と対戦を要求した。

これに辻は受諾し両者によるタイトル戦が決定した。

アンドラデは、今年２・２７ニュージャージー大会でもＧＬＯＢＡＬ王座を掛けて辻に挑戦し敗れており、リベンジマッチになる。

◆５・３福岡大会全対戦カード

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ選手権

王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・アンドラデ・エル・イドロ

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権

王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ボルチン・オレッグ

▼第７試合 スペシャルシングルマッチ

ウルフアロン ｖｓ ドン・ファレ

▼第６試合 １０人タッグマッチ

鷹木信悟、ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴 ｖｓ カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ

▼第５試合 タッグマッチ

ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、海野翔太 ｖｓ チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎

▼第４試合 ６人タッグマッチ

後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉 ｖｓ ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、グレート‐Ｏ‐カーン

▼第３試合 ８人タッグマッチ

上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ ｖｓ 大岩陵平、ハートリー・ジャクソン、ロビー・イーグルス、藤田晃生

▼第２試合 タッグマッチ

本間朋晃、安田優虎 ｖｓ Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ

▼第１試合 ６人タッグマッチ

矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワト ｖｓ タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠