●きょう22日(水)も薄いながらも黄砂漂う。まだしっかりと対策を●午後から天気下り坂。降り始めは黄砂が交じる可能性も●あす23日(木)の明け方から日中にかけて本降りに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう22日(水)午前6時30分現在の気温です。夜間に北風が吹いたことで、山間部を中心に10度を下回っています。朝は羽織れるような上着があるといいでしょう。 きのう21日(火)から県内に飛来している黄砂ですが、まだきょう22