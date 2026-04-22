中島健人（32）が21日、都内のNHKで、主演を務める同局ドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（毎週火曜日午後10時）が、28日から放送を開始するのを前に会見した。中島が演じるのは“フェロモンだだ漏れ”のイケメン店長。今作がNHK初出演の中島は、初めて台本を目にした当時を振り返り「『超絶イケメン店長の役』って、本当に書いてあって『これは僕だな』って思いました」と笑顔で話し、はまり役だとPRした。NHK