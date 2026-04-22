中島健人（32）が21日、都内のNHKで、主演を務める同局ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（毎週火曜日午後10時）が、28日から放送を開始するのを前に会見した。

中島が演じるのは“フェロモンだだ漏れ”のイケメン店長。今作がNHK初出演の中島は、初めて台本を目にした当時を振り返り「『超絶イケメン店長の役』って、本当に書いてあって『これは僕だな』って思いました」と笑顔で話し、はまり役だとPRした。

NHKドラマは初出演で「もっと荘厳な雰囲気で撮影すると思っていたんですけど、思ったよりもカジュアル。キラキラカットじゃ大丈夫なんですか？」と、フェロモンだだ漏れの演出も楽しんでいる様子。さらに「『セクシー』という言葉を看板にしてきた人生が長くて、次は『フェロモン』」と話し、大笑いした。

かもし出すフェロモンで女性も男性も魅了する役を演じる。会見に同席した、パート店員役の田中麗奈は「フェロ店長に私自身も魅了されて、癒やされています」と、撮影時以外でもフェロモン全開だと証言。中島はフェロモンをかもし出すポイントとして「健康。空き時間にストレッチとか筋力トレーニングをして、力強く演じられる自信からフェロモンって生まれると思う」と力説していた。