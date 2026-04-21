●黄砂飛来とともに空気乾燥 観測史上最小湿度観測の所も●あす22日(水)も引き続き黄砂漂う 天気は下り坂で夜は雨に●23日(木)は本降りの雨の一日＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう21日(火)の県内は、日中はシッカリ晴れたものの、大陸方面から黄砂が飛来してきた影響で、遠くの景色が少し霞む様子がみられました。また、黄砂とともに大陸の乾いた空気も流れ込み、山口市内で最小湿度が8パーセントまで下がったほか、その山