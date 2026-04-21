トラックと綱引き体験をする児童 トラックを使って交通安全について考える出前授業が21日、香川県坂出市の小学校で行われました。 交通安全やトラックの役割について関心を持ってもらおうと、四国運輸局が香川県トラック協会などと共同で行いました。 坂出市の東部小学校で授業が行われ、全校児童約320人が参加しました。 児童たちは、トラックが曲がるときに後輪が前輪の内側を通る「内輪差」や、運転席から見