疲労回復に効果的な飲み物は何か。東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身さんは「栄養ドリンクは『疲労感』は薄まるかもしれないが、『疲労そのもの』はまったくなくならない。一方で、1日にグラス1〜2杯なら心筋梗塞を防ぐお酒がある」という――。※本稿は、梶本修身『「疲れないからだ」になれる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Peera_Sathawirawong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com