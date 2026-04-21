ブロンコビリー [東証Ｐ] が4月21日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比87.5％増の10.3億円に拡大し、1-6月期(上期)計画の14.5億円に対する進捗率は71.5％に達し、5年平均の52.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.3％→12.5％に急改善した。 株探ニュース