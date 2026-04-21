オービック [東証Ｐ] が4月21日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比16.7％増の1047億円になり、27年3月期も前期比9.3％増の1145億円に伸びを見込み、15期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。17期連続増収、15期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の94円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.6％増の