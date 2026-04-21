21日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数246、値下がり銘柄数295と、値下がりが優勢だった。 個別ではアミタホールディングス、Ｇｌｏｂｅｅ、オキサイド、アスタリスク、リファインバースグループなど6銘柄がストップ高。グローバルウェイは一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス、カウリス、アストロスケールホールディングス、ロゴスホー