タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が4月21日、放送されます。今回は、香川県高松市にあるラーメン店が登場します。【写真】なんて、おいしそうなんだ！「ホルモンラーメン」！“ウーバーイーツ”店主のラーメンも！創業6年の同ラーメン店は、自家製にこだわったしょうゆダレ、スープ、チャーシューが味わえる「中華