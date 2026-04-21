BTSのJUNG KOOKがTikTokで史上最高記録を樹立し、ワールドクラスの存在感を証明した。「欧州のビルボード」と呼ばれるWorld Music Awards（WMA）およびエンターテインメント統計サイトPop Coreによると、JUNG KOOKはTikTok史上初、かつ現在唯一となる、ハッシュタグ投稿数4000万件を突破した人物として記録された。【画像】JUNG KOOK、後輩の“ダンスカバー”に反響両メディアはJUNG KOOKを「TikTok King（ティックトックキング）