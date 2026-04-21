記事ポイント180ccエンジンとCVTを搭載した新世代トライク「GOAT180」が登場2026年夏頃に予約開始予定、車両本体価格は税込99万円普通自動車AT免許で運転でき、最大3人乗車に対応カーターが、新世代トライク「GOAT180」を2026年夏頃にリリース予定です。180.4ccのガソリンエンジンとCVTを組み合わせ、扱いやすさと力強い走りの両立を目指したモデルです。 カーター「GOAT180」 予約開始予定時期：2026年夏頃車両本