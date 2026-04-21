3人で楽しめる新移動体験！ カーター「GOAT180」

記事ポイント 180ccエンジンとCVTを搭載した新世代トライク「GOAT180」が登場2026年夏頃に予約開始予定、車両本体価格は税込99万円普通自動車AT免許で運転でき、最大3人乗車に対応 180ccエンジンとCVTを搭載した新世代トライク「GOAT180」が登場2026年夏頃に予約開始予定、車両本体価格は税込99万円普通自動車AT免許で運転でき、最大3人乗車に対応

カーターが、新世代トライク「GOAT180」を2026年夏頃にリリース予定です。

180.4ccのガソリンエンジンとCVTを組み合わせ、扱いやすさと力強い走りの両立を目指したモデルです。

カーター「GOAT180」





予約開始予定時期：2026年夏頃車両本体価格：900,000円（税抜）/ 990,000円（税込）全長：2,300mm全幅：1,100mm全高：1,700mm車両重量：300kg排気量：180.4cc変速機：CVT（自動無段変速機）燃料タンク容量：約14L乗車定員：最大3人

GOAT180は、カーターが展開するトライクの新ラインナップです。

WUYANG製180ccエンジンを搭載し、水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒ならではの力強い出力を備えています。

最大出力は13.2kW（17.95PS）/8,250r.p.m、最大トルクは16.9N・m（1.72kgf・m）/6,500r.p.mです。

保険や税金は250ccクラスのバイクと同等とされ、車検や車庫証明が不要な点も特徴です。

普通自動車免許で運転でき、AT限定免許にも対応するため、幅広いユーザーが選びやすい1台です。

カラー展開





公開画像ではカラーバリエーションも案内されています。

詳細な色名は発表されていませんが、個性的な外観と3輪ならではの存在感に注目です。

180ccエンジン





エンジンモデル：WUYANG製 180ccエンジンタイプ：水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒燃料：無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量：約14L

ガソリンエンジンを採用しているため、燃料補給がしやすく、長距離移動でも航続距離を気にしにくい設計です。

約14Lの大容量タンクにより、ロングツーリング時の給油回数を抑えやすい点も魅力です。

余裕のあるパワーで坂道もスムーズな走行を目指し、市街地からワインディングまで幅広いシーンに対応します。

CVT機構





変速機：CVT（自動無段変速機）運転免許：普通自動車免許（AT免許可）

変速機にはスクーターと同様のCVTを採用しています。

クラッチ操作やシフトチェンジが不要なため、直感的に運転しやすく、発進から加速まで滑らかな乗り味が期待できます。

シフトショックを抑えた快適性は、日常使いからレジャーまで活躍しそうなポイントです。

駆動レイアウト





駆動方式では、従来のプロペラシャフトを使わず、エンジンから直接ドライブシャフトへ伝達する構造を採用しています。

メカニカルノイズの低減を図るとともに、エンジンをリアシート下に配置することで静粛性の向上も目指しています。

走る楽しさだけでなく、扱いやすさや快適性までバランスよく追求した構成です。

GOAT180は、トライクならではの安定感とガソリン車の安心感を両立した新モデルとして注目を集めそうです。

税込99万円、普通自動車AT免許で運転可能、最大3人乗車対応という実用面も見逃せません。

2026年夏頃の予約開始に向けて、今後発表される詳細情報にも期待が高まります。

カーターによる新世代トライク「GOAT180」の紹介でした。

よくある質問

Q. GOAT180はいつから予約できますか？

A. カーターによると、GOAT180の予約開始は2026年夏頃を予定しています。

具体的な日付までは発表されていないため、今後の正式案内を確認するのがおすすめです。

Q. GOAT180はいくらで購入できますか？

A. 車両本体価格は税抜900,000円、税込990,000円です。

記事公開時点では車両本体価格のみ案内されており、オプションや諸費用の詳細は明らかにされていません。

Q. GOAT180はどんな免許で運転できますか？

A. GOAT180は普通自動車免許で運転可能と案内されており、AT限定免許にも対応します。

クラッチ操作が不要なCVTを採用しているため、扱いやすさを重視する人にも向いています。

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