しまなみ海道と松山道を結ぶ道が「延伸」NEXCO西日本は2026年4月20日、今治小松道の「今治湯ノ浦IC」（愛媛県今治市）について、改築工事に伴い5月22日から入口形状を変更すると発表しました。 【ココやっと開通!?】これが「今治道路」の進捗です（地図／写真）今治湯ノ浦ICは「松山道」のいよ小松JCT（西条市）から北へ延びる今治小松道（13.0km）の終点です。これ以北の区間は国土交通省が「今治道路」（10.3km）として、し