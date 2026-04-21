しまなみ海道と松山道を結ぶ道が「延伸」

NEXCO西日本は2026年4月20日、今治小松道の「今治湯ノ浦IC」（愛媛県今治市）について、改築工事に伴い5月22日から入口形状を変更すると発表しました。

【ココやっと開通!?】これが「今治道路」の進捗です（地図／写真）

今治湯ノ浦ICは「松山道」のいよ小松JCT（西条市）から北へ延びる今治小松道（13.0km）の終点です。これ以北の区間は国土交通省が「今治道路」（10.3km）として、しまなみ海道（西瀬戸道）の今治ICに至る区間を建設しています。

2026年度には今治湯ノ浦ICから今治朝倉ICまで5.7kmの暫定2車線での開通が予定されています。工事の進捗に合わせてランプの形状を変更します。

今治道路は、本四架橋3ルートのなかで唯一となっている、しまなみ海道と松山道とのあいだの一般道連絡を解消するルートです。今治湯ノ浦ICは2001年に開通しており、じつに25年以上ぶりの延伸となります。また、今治朝倉ICから今治ICまでのあいだも、開通見込みは示されていないものの建設が進んでいます。

全通すれば、本州から松山道まで高速道路だけでつながることとなり、整備前と比べ尾道ー松山の所要時間は34分短縮される見込みです。