猫を「落ち込ませてしまう」NG行為5選 1.大きな声や音を出す 猫の聴覚は人間の数倍も優れており、私たちが思っている以上に音に対して敏感です。突然の大きな声や、物を落とした時のガシャーンという音は、猫にとって雷が目の前に落ちたような衝撃と恐怖を与えます。 特に、猫が失敗をした時に大きな声で「コラ！」と怒鳴ってしまうと、猫は「攻撃された」と感じてしまい、飼い主に対して恐怖心を抱くよう