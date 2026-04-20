猫を「落ち込ませてしまう」NG行為5選

1.大きな声や音を出す

猫の聴覚は人間の数倍も優れており、私たちが思っている以上に音に対して敏感です。突然の大きな声や、物を落とした時のガシャーンという音は、猫にとって雷が目の前に落ちたような衝撃と恐怖を与えます。

特に、猫が失敗をした時に大きな声で「コラ！」と怒鳴ってしまうと、猫は「攻撃された」と感じてしまい、飼い主に対して恐怖心を抱くようになります。

生活音に気をつけるのはもちろん、猫の近くではできるだけ穏やかなトーンで話しかけることが、猫をリラックスさせる第一歩です。

2.しつこく構いすぎる

猫は自由を愛する動物です。ふわふわの毛並みを触りたくなる気持ちはわかりますが、猫がぐっすり眠っている時や、一人で窓の外を眺めている時に無理やり抱っこしたり、しつこく撫でまわしたりするのはNGです。

これを繰り返すと、猫は「この人のそばにいるとゆっくり休めない」と判断し、飼い主から隠れるようになってしまいます。

構いすぎは猫にとって大きな心の負担となり、せっかくの甘えたい気分を台無しにしてしまうため、猫が一人でいたいサインを見せている時はそっとしておきましょう。

3.急な環境の変化

猫は自分の縄張りがいつも通りであることを好む、慎重な性格の持ち主です。そのため、頻繁な模様替えや、来客が続いて自分の居場所がなくなると、強い不安を感じて落ち込んでしまいます。

特に、猫がお気に入りの寝床にしていた場所を勝手に変えられたり、いくつもの家具を一気に新しくしたりすることは、猫にとって自分の家が「知らない場所」になってしまうようなものです。

環境を変える際は少しずつ進めるか、猫が逃げ込める静かな場所を必ず確保してあげる配慮が必要です。

4.においの強いものを使う

猫の嗅覚は非常に鋭く、人間にとっては「良い香り」と感じるものでも、猫にとっては耐え難い悪臭になることがあります。

特にアロマオイルや香水、香りの強い柔軟剤などは、猫の鼻に刺激を与えるだけでなく、体質によってはアロマオイルに対する中毒症状などで体調を崩す原因にもなりかねません。

また、飼い主から強い香りがするのは、大好きな人のニオイが消えてしまう悲しい出来事でもあります。猫と一緒に過ごす部屋では、できるだけ無香料のものを選び、自然な環境を保つことを意識しましょう。

5.感情的に叱る

猫に人間のルールを教えようとして、感情的に叩いたり、しつこくお説教をしたりするのは逆効果です。

猫は「いたずらをしたから怒られた」という因果関係を理解するのが苦手です。そのため、叱られた記憶だけが「飼い主が怖いことをした」という恐怖の記憶として残ってしまいます。

一度植え付けられた恐怖心を取り除くには長い時間がかかり、二人の関係に深い溝を作ってしまいます。

いたずらをした時は叱るのではなく、いたずらができない環境を作る工夫をして、猫を悲しませないようにしましょう。

なぜ見直すべき？放置すると怖いデメリット

猫が落ち込んだ状態をそのままにしておくと、単に「元気がない」だけでは済まない問題に発展します。

精神的なショックが続くと、猫は自己防衛のために飼い主を避けるようになり、名前を呼んでも無視したり、触ろうとすると逃げ出したりするようになることも。さらに深刻なのは健康面への影響です。

強いストレスは免疫力を低下させ、猫に多い「特発性膀胱炎」や食欲不振を引き起こす直接的な原因となります。猫の心を守ることは、猫の健康な体と、飼い主との幸せな暮らしを守ることに直結しているのです。

猫が喜ぶ「適切な接し方」

猫と仲良く過ごすための基本は「猫のペースに合わせる」ことです。自分から追いかけたり捕まえたりするのではなく、猫が「撫でて」と寄ってきた時にだけ応えてあげる、受動的なスタンスが最も好まれます。

また、目が合った時にゆっくりとまばたきをすると、猫の世界では「敵意がないよ」「大好きだよ」という愛情表現になります。

家の中に、誰にも邪魔されない高い場所や狭い箱などを用意して、猫が自分の意思で「一人の時間」と「甘える時間」を切り替えられる環境を整えてあげることが、猫の幸福度を高めるコツです。

まとめ

猫の幸せは、飼い主がどれだけ「猫の気持ち」に歩み寄れるかで決まります。良かれと思った行動でも、猫の習性を理解して控えることが本当の優しさです。

嫌がることをしない習慣を積み重ねれば、猫は自然と心を開いてくれます。お互いに心地よい距離感を保ちながら、愛猫との深い絆をゆっくりと育んでいきましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)