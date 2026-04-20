Jリーグは20日、J1百年構想リーグEAST第11節で退場を命じられた柏レイソルMF久保藤次郎に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。久保は19日にアウェーで開催された水戸戦(●0-2)に先発出場。しかし、前半30分にMF小泉佳穂から送られたパスを処理しようとした際にMF仙波大志の足を踏んでしまう。一度プレーは流されたもののVARが介入した結果、谷本涼主審からレッドカードが提示された。Jリーグ規律委員会は、