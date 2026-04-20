気象庁は、あすからあさってにかけて、北日本から西日本の広い範囲で「黄砂」が予想されると発表しました。県内には、あす午前中から黄砂が流れ込む見込みです。午後は、場所によっては空がぼんやりと霞むほどの量になる可能性があります。あすは、外に干した洗濯物や布団に目に見えない砂が付着する恐れがあり、できるだけ「部屋干し」にするのが安心です。また呼吸器に疾患がある人やアレルギーのある人は、外出時のマスク