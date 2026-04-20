長野県警山岳遭難救助隊は20日までに、公式Xを更新。18日に長野で震度5強の地震が起きた際の雪山の様子を公開した。【写真】「こ、怖いですね！」地震時に落雪の様子も捉えた長野県警山岳遭難救助隊の動画投稿では「長野県北部を震源とする地震が発生した同時刻に、北アルプス白馬岳で救助活動に従事していた当隊隊員のカメラ映像です」とし、動画では震度5強の地震発生時に白馬岳で救助活動をしていた際の隊員の映像を公開し